Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului Tanczos Barna a anuntat ca este luata in calcul varianta ca Programul Rabla pentru becuri sa se adreseze persoanelor defavorizate. „Nu cred ca ar fi normal ca banii publici sa se duca in zone unde nu este nevoie de sprijin financiar”, a adaugat el.Administrația Fondului de mediu face…

- Crește prima de casare la Programul Rabla 2023. In condiții poți primi mai mulți bani daca cumperi o mașina noua Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat ca modifica programul Rabla 2023. Cea mai importanta modificare se refera la prima de casare, care creste la 7.000 de lei, noteaza alba24.ro.…

- Crește prima de casare la Programul Rabla 2023. Romanii care cumpara mașini noi vor primi bani mai mulți, in anumite condiții Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat ca modifica programul Rabla 2023. Cea mai importanta modificare se refera la prima de casare, care creste la 7.000 de lei.…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca bugetul prevazut pentru panourile solare, anul acesta, este de trei miliarde lei, bani cu care se vor putea finanta peste 150.000 proiecte. Potrivit lui Tanczos, in Romania sunt peste trei milioane de case intabulate si inregistrate la Oficiul de Cadastru…

- LA MARE CAUTARE… Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a primit peste 500 de cereri de finantare pentru iluminat public in cea de a doua sesiune de inscriere in acest program, lansata in 30 decembrie 2022. Cea de-a doua sesiune de inscriere in Programul Iluminat Public 2022 a inregistrat, intr-o…

- ”515 solicitanti s-au inscris in etapa a doua a Programului Iluminat Public 2022 Administratia Fondului pentru Mediu a lansat in data de 30 decembrie 2022, cea de-a doua sesiune de inscriere a solicitantilor unitati administrativ-teritoriale organizate la nivel de comuna, oras sau municipiu in cadrul…

- A inceput Rabla pentru Electrocasnice, etapa a III-a: Vouchere pentru aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe si aspiratoare Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat ca incepand de luni, 19 decembrie, ora 10:00, persoanele fizice se pot inscrie in a treia etapa a Programului Rabla pentru…

- Masurile de reducere a consumului la gaze și energie decise și redecise la nivelul țarii, dar și al Uniunii Europene s-au dovedit a fi un fiasco. Toata Europa unita impotriva Rusiei s-a decis sa reduca consumul pentru a scapa de dependența gazului rusesc. In țara, s-au promis masuri inca din toamna,…