- Pentru solutionarea disfunctionalitatilor Platformei Informatice a Asigurarilor de Sanatate (PIAS) se lucreaza permanent, inclusiv in cursul noptii. Pana la remedierea totala a platformei informatice, furnizorii aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate vor acorda servicii medicale…

- Medicii de familie reclama ca platforma informatica a asigurarilor de sanatate functioneaza defectuos de luni, atragand atentia ca activitatea lor este astfel ingreunata si la cabinete se creeaza aglomeratie, ceea ce ar trebui evitat in contextul cazurilor de infectare cu coronavirus. Reprezentantii…

- Reprezentanții Casei Naționale de Sanatate au anuntat marti dimineata ca sistemul sistemul informatic al cardului de sanatate nu mai funcționeaza. Astfel, doctorii nu mai pot procesa tratamentele pacientilor și nu pot prescrie rețete.

- Sistemul informatic al asigurarilor de sanatate a cazut, iar medicii sunt nevoiți sa lucreze offline, au declarat pentru Libertatea surse din domeniul medical. Cardurile pacienților sunt, astfel, blocate din nou.”Astazi 10.03.2020, incepand cu ora 8:00, Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate…

- ”​Avem unele probleme în funcționarea sistemelor tehnice - atât în unitați, cât și în aplicațiile tranzacționale (BT24, mBT24 si BTPay). Cardurile funcționeaza normal”, au anunțat luni dimineața reprezentanții Bancii Transilvania.Știrea se actualizeaza.

- In plin sezon de gripa, sistemul cardurilor de sanatate nu funcționeaza online, transmite Digi24. Sistemul cardului de sanatate nu functioneaza, ceea ce inseamna ca nu pot fi prescrise tratamente. Potrivit legii, furnizorii de servicii medicale trebuie sa verifice daca pacientul este asigurat, pentru…

- Spitalele private nu pot suporta costurile intervențiilor chirurgicale fara o contribuție personala a pacientului, in condițiile in care Casa Naționala de Asigurari de Sanatate deconteaza, spre exemplu, o apendicectomie cu 1.500 de lei, iar operația costa in realitate in jur de 8.000 de lei, a declarat…

- Datorita faptului ca incepand cu anul 2020 salariul minim pe economie devine 2.230 lei ( fata de 2.080 lei cat este pana la finalul anului 2019), se va majora si plafonul pentru care cei care incaseaza dvidende vor datora contributia la CASS. Impozit pe venit –5% Impozitul pe dividende in 2020 ramane…