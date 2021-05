Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele parlamentului iranian a declarat ca acordul de monitorizare a activitatilor nucleare de catre Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), valabil trei luni, a expirat in 22 mai, a relatat duminica agentia de presa Fars, citata de Reuters. ”Din 22 mai, odata cu incetarea acordului…

- Presedintele parlamentului iranian a declarat ca acordul de monitorizare a activitatilor nucleare de catre Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), valabil trei luni, a expirat in 22 mai, a relatat duminica agentia de presa Fars, citata de Reuters. ''Din 22 mai, odata cu incetarea…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a informat joi despre stadiul discutiilor cu Teheranul in vederea mentinerii supravegherii instalatiilor nucleare iraniene, activitate care sa permita continuarea negocierilor menite sa salveze acordul nuclear international cu Iranul din 2015, informeaza…

- Teheranul a imbogatit uraniu la nivelul de 60%, ca represalii fata de sabotarea instalatiei nucleare subterane iraniene de la Natanz, pe care Republica islamica o atribuie Israelului, a anuntat vineri presedintele Parlamentului iranian Mohammad Bagher Ghalibaf, relateaza Reuters.

- Iranul a intensificat activitatile de purificare a uraniului in complexul nuclear din Natanz, anunta Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), conform agentiei Reuters citata de mediafax. "Pe 7 martie 2021, Agentia Internationala pentru Energie Atomica a confirmat ca Iranul a inceput…

- Iranul a intensificat activitatile de purificare a uraniului in complexul nuclear din Natanz, anunta Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), conform agentiei Reuters. "Pe 7 martie 2021,...

- Ministrul de externe irlandez, Simon Coveney, se va intalni duminica la Teheran cu presedintele iranian Hassan Rouhani in calitate de facilitator din partea Consiliului de Securitate al ONU pentru acordul nuclear convenit in 2015 intre Iran si marile puteri mondiale, transmite Reuters. Foto: (c) IRAN…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut marti presedintelui iranian Hassan Rouhani ca Iranul sa faca ''gesturi clare'', ''fara sa astepte'' sa ''revina la respectarea obligatiilor sale'' privind energia nucleara si sa coopereze pe deplin cu Agentia…