Programul Neversea, vineri, 6 iulie 2018 Programul Neversea, vineri, 6 iulie 2018. Neversea 2018 a inceput joi, 5 iulie 2018. Ploaia care a durat cateva ore si care a inundat aproape complet Plaja Modern, unde are loc festivalul, nu i-a oprit pe oameni sa vina si sa se distreze la cel mai mare festival al verii pe litoral, in Romania. Neversea 2018 continua vineri, 6 iulie 2018. Programul Neversea, vineri, 6 iulie 2018 6 iulie – Main Stage Irina Rimes 17:00-18:10 Jonas Blue 18:10-20:10 Kungs 20:10-21:40 Redfoo 21:40-23:00 Aloe Blacc 23:00-00:45 Galantis 00:45-02:30 Steve Angello 02:30-03:55 AronChupa 03:55 6 iulie – Oasis by Orange &… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

