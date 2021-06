Programul meciurilor din turul Ligii I. Meciuri tari, din prima rundă Prima etapa a sezonului 2021-2021 este progarmata in zilele de 17-18 iulie. Sezonul va incepe odata cu meciul din Supercupa Romaniei intre campioana en-titre, CFR Cluj, și deținatoarea Cupei Romaniei, CS U Craiova. In prima runda, CFR Cluj, va intalni nou-promovata FC U Craiova 1948. Va fi și un duel interesant intre antrenori: Marius Șumudica vs Adrian Mutu. Vicecampioana FCSB se va deplasa la Botosani, pentrul partida cu echipa antrenata de Marius Croitoru. Turul se va incheia pe 6-7 noiembrie. Programul meciurilor din turul campionatului: Etapa 1 (17-18 iulie)Dinamo Bucuresti – FC VoluntariCFR… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi OSK va juca meciul din turul al doilea al Conference League pe Stadionul Municipal din Sfantu Gheorghe, oficialii covasneni primind omologarea UEFA in acest sens. Sepsi OSK Sfantu Gheorghe va evolua cu invingatoarea din dubla mansa dintre FC Spartak Trnava (Slovacia) si Mosta FC (Malta), in…

- Puskas Akademia, vicecampioana Ungariei, echipa la care joaca internationalul roman Alexandru Baluta, va juca in primul tur al competitiei de fotbal Europa Conference League contra formatiei finlandeze Inter Turku, potrivit tragerii la sorti efectuate marti la Nyon, noteaza Agerpres. Fehervar FC,…

- Mihaela Buzarnescu (173 WTA) a invins-o, luni, pe Arantxa Rus (Olanda, 84 WTA), si s-a calificat in turul doi la Roland Garros. Buzarnescu a invins-o pe Rus in doua seturi, scor 7-5, 7-5, dupa o ora si 43 de minute de joc. In turul doi, Buzarnescu va evolua cu invingatoarea meciului…

- Carolina Hurricanes s-a calificat, joi seara, in turul 2 al play-off-ului ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL), dupa ce a invins-o pe Nashville Predators in prelungiri, cu 4-3, in meciul 6 al seriei, ce se disputa dupa sistemul cel mai bun din sapte partide, potrivit Agerpres.…

- Seria de tururi „Dor de Bucuresti” a debutat pe 15 mai, in prima zi fara restricții, pe Calea Victoriei, trecand pe la Biserica Kretzulescu si Palatul Cesianu-Racovita, Muzeul National de Arta al Romaniei si Muzeul Satului. Turul ghidat este oferit gratuit de o agenție de turism și vor fi organizate...…

- Patricia Maria Țig (26 de ani, locul 64 WTA) a fost eliminata de Garbine Muguruza (27 de ani, 12 WTA) in turul 1 de la Roma, scor 1-6, 2-6. Țig, prezenta pe tabloul principal la Roma in postura de „lucky loser” dupa retragerea Anastasiei Pavlyuchenkova (29 de ani, 30 WTA), nu i-a facut fața jucatoarei…

- Kiki Bertens (cap de serie numarul 7 și campioana en titre) a parasit turneul de categorie "WTA 1.000" de la Madrid înca din turul al doilea. Olandeza a fost eliminata de una dintre cele mai în forma jucatoare din circuit.Veronika Kudermetova (campioana la Charleston) a avut…

- Englezul Ronnie O'Sullivan a deschis Campionatul Mondial de snooker, disputat la Sheffield, cu o victorie impotriva conaționalului Mark Joyce, scor 10-4. Ronnie O'Sullivan este campionul mondial en-titre. ...