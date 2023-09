Stiri pe aceeasi tema

- In anul scolar 2023-2024 vor mai fi unitati de invatamant care nu vor avea toate avizele necesare pentru functionare, admit autoritatile. In aceasta perioada se fac ultimele pregatiri pentru reluarea cursurilor la 11 septembrie si se centralizeaza datele din teritoriu, astfel ca o situatie generala…

- Evenimentul "SIC Feszt" aflat la cea de-a IX-a ediție este destinat tinerilor din județul Covasna și are loc in perioada 9-13 august 2023, in curtea Castelului Szentkereszty din localitatea Arcuș. Ca și in anii precedenți, sunt prezenți vizitatori din mai multe județe ale Romaniei, pentru care au fost…

- Ministerul Educației și Județul Satu Mare au semnat la data de 26.07.2023 Contractul de finanțare nerambursabila nr.57DOT/2023 pentru implementarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Centrului Școlar pentru Educație Incluziva Satu Mare, a Centrului Județean…

- Ministrul Adrian-Ioan Veștea s-a aflat astazi in județul Covasna, unde a verificat obiective de investiții finanțate de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, prin Compania Naționala de Investiții. Astfel, la Spitalul Județean de Urgența "Dr. Fogolyan Kristof" din municipiul Sfantu…

- Varianta impușcarii intra in discuție doar daca animalul revine și viața cuiva va fi pusa in pericol, iar decizia aparține comisiei locale, condusa de primarul comunei. Edilul Ferencz Zoltan a declarat pentru Radio Tg.Mureș ca este vorba de o ursoaica cu pui care reacționeaza atipic, intai ataca omul…

- Guvernul condus de președintele PSD Marcel Ciolacu iși onoreaza angajamentul de a face o prioritate de prim-rang din educația tinerelor generații și iși asuma un demers major, menit sa indrepte deficiențele și lipsurile din Educație din ultimii 30 de ani. Miercuri, 26 iulie 2023 la Guvernul Romaniei…

- Campioanele județene la fotbal susțin un baraj in dubla manșa, pentru promovarea in Liga a III-a. Echipele din zona noastra sunt repartizate in Regiunea a 3-a, returul fiind programat sambata, 24 iunie, de la ora 17:30, cu meciurile: CS AS Prima Braduț din județul Covasna – Industria Galda din județul…

- Grav accident rutier in localitatea Brețcu, județul Covasna. Conform informațiilor furnizate de Centrul Infotrafic, șoferul unui camion a pierdut controlul direcției de mers și a intrat in scara unui bloc. Șoferul a decedat in urma impactului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției…