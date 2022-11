Programul mall-urilor de 1 decembrie 2022

Stiri pe aceeasi tema

- In minivacanța de 1 decembrie, magazinele lucreaza dupa programul normal, nefiind anunțate schimbari in ceea ce privește orarul de funcționare. La Kaufland, unul din principalii jucatori din piața de retail din Romania, programul este urmatorul: Luni – Sambata: 07:00 – 22:00 Duminica: 07:30 – 21:00…

- In minivacanța de 1 decembrie 2022, cand romanii au cinci zile libere, programul de funcționare al magazinelor Lidl este cel normal, ca, de altfel, și in cazul altor rețele. Magazinele Lidl funcționeaza dupa urmatorul program: Luni – Sambata: 07:30 – 21:00 Duminica: 08:00 – 19:00. Lidl este liderul…

- O companie romaneasca a ajuns sa construiasca baze militare pentru NATO in Africa, sa lucreze pentru baza militara americana din Frankfurt, Germania, in timp ce in țara a continuat sa dezvolte proiecte importante pentru companii mari din industria auto, retail, producție sau logistica. Wall-Street.ro…

- In luna septembrie, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Bacau a inspectat 10 supermarketuri mari din județ, Carrefour, Kaufland, Selgros, Auchan, Metro, Lidl, Profi, Penny, Mega Image, și 1 depozit de legume și fructe. Pentru toate neregulile descoperite, s-au dat 19 amenzi contravenționale,…

- Doar in luna august, ANPC a dat amenzi de 509.000 lei marilor lanțuri de magazine din județul Bacau. Au fost controlate 6 magazine LIDL, 6 magazine Profi, 5 magazine Penny, 4 magazine Mega Image și un magazin Kaufland. In afara de amenzile contravenționale, inspectorii ANPC au mai aplicat urmatoarele…

- Alerta alimentara ANSVSA: Produse contaminate cu Listeria, retrase din magazine Profi, Selgros, Carrefour și alte supermarketuri Sortimente ale unui produs au fost retrase de la comercializare din magazine Profi, Selgros, dar și Carrefour, Auchan, Mega Image, Cora, Metro, a anunțat ANSVSA. Este vorba…

- Schimbarea care, potrivit unor surse, e deja la nivel de decizie in cadrul coaliției prevede ca facturile sa se calculeze in baza consumului curent. Adica, in baza consumului din luna pentru care se emite factura. Asta inseamna ca de acum cei care fac economie de la o luna la alta vor fi rasplatiți…