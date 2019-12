Stiri pe aceeasi tema

- In data de 13 decembrie, Moș Craciun sosește in oraș. Alaiul lui va strabate Targoviștea de la Teatrul „Tony Bulandra” pana in Piața Mihai Viteazu. Ora plecarii – 17:30. Ora sosirii – 18:00. Moșul este foarte bine organizat, altfel nu ar putea sa imparta un numar impresionant de cadouri in doar trei…

- In aceasta seara Moș Craciun impreuna cu doamna Craciun și echipa sa de spiriduși și-au facut apariția la o benzinarie aflata pe Calea București din Targu Jiu. Chiar daca inca nu a venit Craciunul, Moșul și echipa sa au fost darnici cu clienții benzinariei carora le-au imparțit bomboane…

- Peste 3.000 de colindatori sunt așteptați la Consiliul Județean Gorj cu ocazia Sarbatorilor de Iarna. Micuții vor fi din Targu Jiu, dar și din alte localitați ale județului. Oana Paloș, purtatorul de cuvant al Consiliului Județean Gorj, a declarat ca perioada in care colindatorii sunt așteptați la instituție…

- Devenit daja tradiție, Targul de Craciun se va desfașura in perioada 6 – 23 decembrie 2019, in Piața Dr. Constantin Hagea, deschiderea oficiala avand loc vineri, 6 decembrie, incepand cu ora 17:00, zi in care va fi inaugurat și mult așteptatul patinoar. Intre orele 16:00 – 17:00, calitatea gheții va…

- Il cheama Nicolae. Ii spune Moș Nicolae și pana sa apara Moș Craciun pe scena istoriei era cel vestit pentru cadourile pe care le facea copiilor. Astazi, fiecare dintre noi putem fi un Moș Nicolae. Iar aprovizionarea cu cadouri o putem face de la Targul de Moș Nicolae din Atrium Mall.…

- Primaria Municipiului Ploiești, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești și Asociația Culturala Viitor Art organizeaza cea de-a IX-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru „Toma Caragiu”, eveniment care se va desfașura in orașul nostru, in perioada 4-10 noiembrie 2019. Programul festivalului cuprinde,…

- Timp de trei zile, Romanta va rasuna, la Targoviste. A inceput joi seara, cea de-a 52-a ediție a Fesivalului Național „Crizantema de Aur” si loc la Targoviste intre 17 -19 octombrie, la Teatrul „Tony Bulandra. Evenimentul este dedicat celebrarii prin Romanta a Patrimoniului poetic national si Anului…