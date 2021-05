“Romanii pot petrece un sejur pe litoralul romanesc cu tarife pornind de la 40 de lei pe noapte prin programul ‘Litoralul pentru Toti’, care se desfasoara in perioada 21 mai – 20 iunie 2021, anunta Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Pana in prezent, un numar de 54 de hoteluri din toate statiunile de pe litoralul romanesc al Marii Neagre vor participa la acest program, punand la dispozitia turistilor aproximativ 4.000 de locuri de cazare pe noapte”, conform Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc Lista hotelurilor inscrise in program poate fi consultata . Tarifele prin…