Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Familiei a pus in dezbatere publica un proiect de Ordonanța de Urgența care prevede inființarea programului „StudentInvest” destinat studenților cu varsta de 18-31 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministerul Familiei a pus in dezbatere publica un proiect de Ordonanța de Urgența care prevede inființarea programului „FamilyStart”, destinat tinerilor de 18-45 de ani care iși intemeiaza o familie și care au venituri cumulate de pana la maximum 7.500 de lei net per familie. Fii la curent…

- Guvernul va adopta, miercuri, o ordonanta de urgenta care va crea baza legala pentru ca invatamantul universitar cu frecventa sa se poata desfasura si online. Anuntul a fost facut de ministrul ducatiei, Sorin Campeanu, la un eveniment de profil, organizat la Palatul Parlamentului. El a mai spus ca in…

- Guvernul a aprobat, printr-o ordonanta de urgenta, facilitatea temporara a scutirii de la plata impozitului si a taxelor pentru majorarea voluntara a salariului minim cu 200 de lei, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. „Ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscale, precum…

- Guvernul a aprobat, prin ordonanta de urgenta, incriminarea faptelor de incendiere si de ingropare a deseurilor si pedepsirea lor cu inchisoare de la 3 la 5 ani, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos.Prima ordonanta de urgenta se refera la masurile de eficientizare a gestionarii…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, ca in sedinta de Guvern va fi adoptata o Ordonanta de urgenta care se refera la masuri pentru combaterea episoadelor repetate de incendii, inclusiv in proximitatea Capitalei, astfel incat acestea vor fi incluse in categoria infractiunilor, potrivit news.ro.…

- OUG privind reglementarea prețurilor la energie electrica și gaze va acționa ca un scut atat pentru romani, cat și pentru firme, care nu vor mai trai zilnic sub spectrul unor scumpiri dureroase, transmite președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Dupa doua luni de eforturi susținute, PSD și-a atins obiectivul…

- Contributiile la fondurile private de pensii (Pilonul II) vor creste de la 3,75% la 4,75%, dupa ce Guvernul a aprobat, miercuri, o Ordonanta de Urgenta in acest sens, a anuntat Ministerul Muncii. „Jalon indeplinit din Planul National de Redresare si Rezilienta: contributiile la fondurile private de…