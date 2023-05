Stiri pe aceeasi tema

- Programul „Euro 200” de acordare a unui ajutor financiar elevilor si studentilor in vederea achizitionarii de calculatoare va continua in acest an cu o serie de modificari, scrie Ziarul Financiar. Conform Hotararii nr. 395 din 4 mai 2023 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii…

- Programul „Euro 200” de acordare a unui ajutor financiar elevilor si studentilor in vederea achizitionarii de calculatoare va continua in acest an cu o serie de modificari, scrie Ziarul Financiar. Conform Hotararii nr. 395 din 4 mai 2023 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii…

- In ședința de Guvern, de astazi, Ministerul Educației a propus indexarea plafonului de venit/membru de familie in vederea acordarii tinerilor unui stimulent de 200 de euro pentru achiziționare de calculatoare. Guvernul a aprobat continuarea Programului de acordare a unui ajutor financiar intitulat ,,EURO…

- www.vasslawyers.ro In M.Of. nr. 328 din data de 19 aprilie 2023 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 336/2023 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat actul din 2023 care include acte ale partidelor politice publicate in temeiul Legii nr. 334 2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania.Facem precizarea ca documentul a fost…

- Venitul minim de incluziune 2023: Care sunt modificarile pentru beneficiari, cine va primi banii și care sunt criteriile pentru acordarea ajutorului Venitul minim de incluziune 2023: Care sunt modificarile pentru beneficiari, cine va primi banii și care sunt criteriile pentru acordarea ajutorului Un…

- Cheltuiala cu dobanzile din 2023 continua sa creasca si daca se pastreaza ritmul din ianuarie, la final de an factura dobanzilor ajunge la 7,4 mld. euro (37 mld. lei), scrie Ziarul Financiar. Executia bugetara din prima luna din 2023 arata ca Guvernul Ciuca a platit dobanzi in valoare de 3 mld. lei…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potențialii beneficiari ca pana la data de 23 martie 2023 inclusiv, Centrele APIA primesc cereri de solicitare pentru schema de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul bovin, in anul 2022 in contextul…