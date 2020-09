Programul Echipei PNL cu privire la gestionarea domeniului public, parcurilor și spațiilor verzi din Lugoj (P) Dragi Lugojeni, Astazi va prezentam programul Echipei PNL cu privire la gestionarea Domeniului public, parcurilor și spațiilor verzi din Lugoj. Iata principalele masuri pe care le vom lua: vom renunța la plantarea de floricele pentru urmatorii patru ani – pe 90% din suprafețele ocupate in prezent; vom planta gazon și vom realiza instalații de udat automat, peste tot unde va fi posibil; vom stabili un calendar de intervenții regulate / periodice asupra tuturor spațiilor verzi; vom dota primaria cu utilaje proprii pentru deszapezire; vom prelua in administrare proprie… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

