Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 26 august 2023, au inceput Campionatele Europene de Canotaj la Tineret U23 desfasurate in Germania, la Krefeld. "Le uram succes sportivilor nostri ", a transmis Federatia Romana de Canotaj pe pagina de Facebook.Programul curselor de calificare ora Romaniei :10:00 BW4 10:05 BM4 11:00 BM1x11:10…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad au identificat, la controlul de frontiera, pe sensul de intrare in tara, o minora cu cetatenie romana, in varsta de 15 ani, care figura in bazele de date ca fiind disparuta, alerta fiind introdusa de autoritatile din Germania.…

- Campionatele Mondiale de kaiac-canoe, care se vor desfașura in perioada 23-17 august vor fi disponibile exclusiv in AntenaPLAY. Sportivii romani vor concura in 10 probe in competitia din Germania.

- Compania Dan Air, singura care opereaza in prezent zboruri pe aeroportul de la Brașov, a anunțat suspendarea acestora. Societatea susține ca decizia vine „pe fondul lipsei infrastructurii necesare pentru a asigura deservirea in condiții rezonabile a aeronavelor noastre”.Anunțul vine pe fondul unui conflict…

- „Ion Țiriac a sosit duminica dimineața pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav.Omul de afaceri brașovean s-a aflat la manșa avionului personal și a aterizat in cele mai bune condiții, acasa”, a informat aeroportul. Cu toate acestea, postarea Aeroportului Internațional Brașov a provocat un val de…

- Aeroportul International Brasov-Ghimbav a fost inaugurat in urma cu nici doua saptamani, dar deja au aparut probleme mari in activitatea acestuia. Principala este legata de programul foarte scurt, de doar 12 ore, de la 7.00 la 19.00. Din cauza acestui program limitat, se inregistreaza situatii in care,…

- Adrian Vestea , presedintele CJ Brasov a vorbit despre prima aterizare pe Aeroportul Brasov , primul aeroport din estul Europei, dar si despre destinatiile de zbor care vor fi operate de pe acesta. Adrian Vestea, presedintele Consiliului Judetean Brasov, a declarat ca saptamana viitoare, joi, va avea…

- Adrian Vestea, presedintele Consiliului Judetean Brasov, a declarat ca saptamana viitoare, joi, va avea loc prima aterizare pe Aeroportul de la Brasov, care este este primul aeroport din estul Europei care va fi dirijat din punct de vedere al traficului aerian de la distanta, de la Arad, printr-un turn…