- A fost stabilit programul Zilelor Lacului Surduc. Sambata, 16 iunie și duminica, 17 iunie, va avea loc o noua ediție a Zilelor Lacului Surduc, cu proiecții 3D pe ecran de apa, concursuri de inot, canoe și pescuit, concerte, volei pe plaja, cicloturism, intreceri ale barcilor Dragon și multe altele.…

- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in județul Timiș, anunța ca sambata va avea loc prima ediție a Festivalului... The post Festival gastronomic nu departe de Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in județul Timiș, alaturi de Primaria Margina și Centrul turistic din localitate au extins proiectul „Mic dejun la Margina” ... The post O zi intr-o gospodarie țaraneasca, un nou produs turistic appeared first on Renasterea banateana .

- Turistii care au petrecut minivacanta de 1 Mai in statiunile de pe Valea Prahovei au cheltuit peste 1,5 milioane de euro, gradul de ocupare fiind de 100%, potrivit Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului ( APDT) Prahova. Potrivit APDT Prahova, de 1 Mai, gradul de ocupare a fost de 100%…

- Primarii din Darmanești, Dofteana, Magirești, Moinești, Slanic-Moldova, Targu Ocna și Zemeș au participat, joi, la prima Adunare Generala a Asociației pentru Dezvoltarea Turismului MONTPESA din 2018, organizata la Centrul Cultural „Lira” din Moinești. Edilii au stabilit principalele activitați pe care…

- Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova organizeaza, in perioada 16-18 martie 2018, cea de-a XI-a ediție a targului de turism prahovean EXPO VACANTA, care va fi gazduita de centrul comercial Ploiești Shopping City. "EXPO VACANTA este unicul targ de turism din Ploiesti,…