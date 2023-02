Programul „Cartoful”, de succes în județ, anul trecut Programul de susținere a producției de cartof de consum a avut cea mai mare cautare, anul trecut, in randul covasnenilor, in ceea ce privește schemele de ajutor de minimis, arata datele Direcției pentru Agricultura a județului Covasna. Potrivit reprezentanților instituției, peste 950 de producatori din județ au beneficiat de acest program, in 2022, suprafața totala […] Articolul Programul „Cartoful”, de succes in județ, anul trecut apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

