- Un numar de 39.704 de persoane fizice s-au inscris la producatori/dealeri auto in cadrul Programului Rabla Clasic 2021, iar pana in prezent au fost achizitionate 28.882 de autovehicule si 237 de motociclete, potrivit unui comunicat al Administratiei Fondului pentru Mediu, arata Agerpres. "Pentru…

- Administrația Fondului pentru Mediu a hotarat sa suplimenteze cu 200 de milioane de lei bugetele programelor Rabla Clasic și Rabla Plus, conform AFM. Programele Rabla Clasic și Rabla Plus au fost suplimentate cu inca 200 de milioane de lei fiecare. In cazul programului Rabla Plus, suplimentarea a inceput…

- Nu mai puțin de 7.352 autovehicule și 179 motociclete au fost achiziționate in cadrul Programului Rabla Clasic 2021 pana in prezent, respectiv 6.025 de persoane fizice s-au inscris in cadrul Programului Rabla Plus 2021, pana in prezent, fiind achiziționate 1.261 autovehicule noi (759 pur electrice și…

- In cadrul Programului Rabla Clasic 2021, s-au inscris la producatori/ dealeri auto 39.659 persoane fizice si pana in prezent au fost achizitionate 25.340 autovehicule si 175 motociclete, a anuntat, miercuri, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). ”In cadrul Programului Rabla Clasic 2021,…

- ”In cadrul Programului Rabla Clasic 2021, s-au inscris la producatori/,dealeri auto 39.659 persoane fizice. Pana in prezent au fost achizitionate 25.340 autovehicule si 175 motociclete”, anunta, miercuri, AFM. Pentru persoane juridice, a fost publicata saptamana aceasta pe site-ul Administratiei Fondului…

- Administratia Fondului pentru Mediu a decis suplimentarea cu 20 de milioane de lei bugetul alocat persoanelor fizice in cadrul Rabla Plus si cu 5 milioane de lei bugetul alocat persoanelor fizice in cadrul Rabla Clasic, conform unui comunicat recent de pe site-ul AFM. Aceasta suplimentare a venit ca…

- Aproape 24.900 de persoane fizice s-au inscris la producatori si dealeri auto in cadrul Programului Rabla Clasic 2021 iar pana in prezent au fost achizitionate 14.104 autovehicule si 82 motociclete, informeaza Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). De asemenea, 298 de persoane juridice s-au inscris…

- Un numar de 23.330 persoane fizice s-au inscris la producatori/dealeri auto in cadrul programului ”Rabla Clasic”, in timp ce, pentru ”Rabla Plus” s-au inscris 4.201 persoane fizice, informeaza Administratia Fondului de Mediu, informeaza AGERPRES . Astfel, conform datelor AFM, in programului “Rabla Clasic”…