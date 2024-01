Programe de formare profesionala care se vor organiza de catre A.J.O.F.M. B-N in anul 2024.

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita – Nasaud (AJOFM BN) va organiza in acest an, prin Centrul propriu de Formare Profesionala (CFP), 44 de programe de formare profesionala gratuite pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca – someri indemnizati si neindemnizati. Doua…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud a organizat astazi, Bursa locurilor de munca pentru absolventi. Numar agenti economici participanti la bursa = 43; Numar locuri de munca oferite = 390; ...

- Bursa locurilor de munca, organizata vineri la Alba Iulia. Sute de posturi sunt oferite de angajatori Bursa locurilor de munca, organizata vineri la Alba Iulia. Pe 27 octombrie, cei care doresc sa se angajeze au oportunitatea sa ii cunoasca pe angajatori și sa afle condițiile de munca. Evenimentul este…

- Ca in fiecare toamna, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba in colaborare cu Centrul de Informare, Consiliere si Orientare in Cariera al Universitatii „1 Decembrie 1918”, organizeaza o bursa a locurilor de munca dedicata absolvenților de invațamant care are drept scop satisfacerea rapida…

- Bursa locurilor de munca pentru absolvenți, la Alba Iulia. Oportunitați pentru cei care doresc sa se angajeze La Alba Iulia, in 27 octombrie, este organizata bursa locurilor de munca dedicata absolvenților de invațamant. Evenimentul se desfasoara la Casa de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia, pe…

- 27 octombrie 2023| Ești absolvent și cauți un loc de munca? AJOFM Alba organizeaza, pentru tine, o bursa generala a locurilor de munca Ești absolvent și cauți un loc de munca? AJOFM Alba organizeaza, pentru tine, o bursa generala a locurilor de munca Ca in fiecare an, in toamna, Agentia Judeteana pentru…

- Bursa locurilor de munca pentru absolvenți se va desfașura, in acest an la Bistrița, pe 27 octombrie, a anunțat Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca BN. Evenimentul are loc la sediul AJOFM, pe strada Lalelelor. Bursa locurilor de munca pentru absolvenți are ca scop sa faciliteze accesul…

- In data de 17 octombrie, orele 08 -13.00, Agenția Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramureș in parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina Maramureș organizeaza o campanie de donare de sange la sediul AJOFM Maramureș! ”Va așteptam sa va alaturați acestei inițiative și sa donați sange pentru…