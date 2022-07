Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in data de 12 iulie 2022, intre orele 9.00 – 14.00, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.22, in Sala Europa (etaj), o sesiune de informare și prezentare a programelor de finanțare pentru perioada…

- CCIA Timiș organizeaza un eveniment economic on-line Romania-Franța. Ambasada Romaniei in Republica Franceza, Biroul de Promovare Comercial-Economica Paris și Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza un eveniment economic virtual, sub genericul: Romania – Franța: Provocari de investiții…

- SportVest, primul eveniment initiat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis si dedicat iubitorilor de sport, dar si celor care doresc o viata sanatoasa, si-a deschis portile la centrul Regional de Afaceri. „Avem un respect deosebit fata de expozantii care au avut curajul sa vina aici la…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș anunța modificarea denumirii manifestarii expoziționale organizata in perioada 3-5 iunie la Centrul Regional de Afaceri Timișoara in „SportVest”. „Datorita unei erori și luand act de prevederile Legii nr. 84/1998 precum și ale Regulamentului privind Marca…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a fost vizitata de Regina Lochner, consul al Republicii Federale Germania la Timișoara. Oaspetele a avut o intalnire de lucru cu președintele CCIAT Florica Chirița, fiind discutate posibilitațile de a consolida relațiile de colaborare intre cele doua…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, in colaborare cu Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor și Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor, organizeaza in data de 5 mai 2022, ora 10.00, la Centrul Regional…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, in colaborare cu Agenția Naționala pentru Protecția Mediului Timiș și Garda Naționala de Mediu -Comisariatul Județean Timiș, organizeaza in data de 4 mai, ora 10.00, in Sala BANAT a Centrului Regional…

