Programa Română Bac 2021 – proba scrisă. Ce materie intră la examen Programa la romana pentru Bac 2021 a fost elaborata de Ministerul Educației și publicata pe edu.ro. Elevii claselor a XII-a vor susține proba scrisa la limba și literatura romana pentru Bac 2021 pe data de 28 iunie. In perioada 31 mai – 4 iunie, elevii se vor inscrie la prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2021, iar prima proba scrisa va fi la limba și literatura romana. Programa la limba romana pentru Bac 2021 va evalua competențe generale și specifice ale elevilor. Se va pune accent pe latura formativa a invațarii și este centrat pe dobandirea de competențe. Cum arata programa la limba… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

