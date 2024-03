Stiri pe aceeasi tema

- Simularea examenului national de Bacalaureat a inceput luni cu proba scrisa de Limba si literatura romana, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Marti este programata proba scrisa obligatorie a profilului, iar miercuri – proba scrisa la alegere a profilului sau specializarii. Elevii…

- Incepe simularea examenului de Bacalaureat (BAC), cu proba scrisa la limba și literatura romana. Zi cu emoții pentru elevii claselor a XII-a si a XIII-a seral/frecventa redusa. Și asta pentru ca, in prima zi a acestei saptamani, se da startul simularii examenului de Bacalaureat. Luni, 4 martie, va avea…

- Elevii din ultimul an de liceu susțin luni, 4 martie, prima proba din cadrul simularii examenului de Bacalaureat 2024, cea de Limba și literatura romana, potrivit calendarului simularii. Candidații intra in sali pana la 8.30 pe baza unui act de identitate. Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise…

- Peste 146.000 de elevi aflați in ultimul an de liceu vor da simularea examenului de Bacalaureat luni, 4 martie, prima proba fiind cea de limba și literatura romana. Simularea va avea loc in peste 1.320 de școli desemnate ca centre de examinare.Calendar simulare Bac 2024Simularea examenelor naționale…

- Simularea examenului national de Bacalaureat incepe luni cu proba scrisa de Limba si literatura romana, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Marti este programata proba scrisa obligatorie a profilului, iar miercuri – proba scrisa la alegere a profilului sau specializarii. Elevii din…

- ​Ministerul Educației a publicat rezultatele la simularea Evaluarii Naționale (EN) 2024. Datele arata ca doar 42% dintre elevii din clasele a VIII-a au luat note de peste 5. La limba și literatura romana procentul este de aproape 74%. Rezultatele de la simularea Evaluarii Naționale, conform Ministerului…

- 73,98% dintre elevii care au participat la simularea Evaluarii Nationale au luat note mai mari sau egale cu cinci la Limba si literatura romana, 42,37% la Matematica si 82,93% la Limba si literatura materna, informeaza Ministerul Educatiei intr-un comunicat de presa. Conform calendarului aprobat de…

- Simulare Evaluare Naționala 2024. BAREM și subiecte la proba de Romana. Cum se corecteaza lucrarile Simulare Evaluare Naționala 2024. Ministerul Educației a publicat luni subiectele și baremele de la testarea de Limba și literatura romana, in cadrul sesiunii de simulare a examenului de Evaluare Naționala.…