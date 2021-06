Programa Istorie Bac 2021. Ce trebuie să învețe elevii de clasa a XII-a Programa la Istorie pentru Bac 2021 a fost publicata de Ministerul Educației. Elevii de clasa a XII-a urmeaza sa susțina proba la istorie la examenul de Bacalaureat 2021 pe data de 29 iunie. Potrivit calendarului, elevii claselor a XII-a vor susține proba scrisa la istorie pe 29 iunie 2021, iar programa a fost publicata și conține materia pe care adolescenții trebuie sa o invețe pentru examenul de Bac 2021. Ministerul Educației a stabilit care sunt competențele de evaluat in Programa la istorie la Bac 2021. Cuprins: Programa Istorie Bac 2021 – Competențe de evaluat Programa Istorie Bac 2021 –… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

