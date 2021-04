Program special de Paste. Vezi cum vor circula mijloacele de transport in comun Perioada Sarbatorilor de Paști impune o serie de modificari in programul municipalitatii si al societatilor furnizoare de servicii publice. Astfel, conform reglementarilor legale, Primaria Municipiului Iasi nu va asigura program de lucru intre 30 aprilie și 3 mai 2021, insa va asigura permanența prin direcțiile, instituțiile și societațile comerciale subordonate. Pentru sesizari la adresa Primariei Municipiului Iași poate fi folosit numarul scurt 0232.984. Municipalitatea va reveni la programul normal, 4 mai 2021. Programul transportului public in noaptea de Inviere, sambata, 1 mai, spre duminica,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

- Programul transportului public in noaptea de Inviere, sambata, 1 mai, spre duminica, 2 mai 2021, va fi prelungit pana dupa ora 2.00. In noaptea respectiva SC Compania de Transport Public SA va deservi urmatoarele trasee: trasee de tramvai: traseul 6: Dacia – Gara – str. Bacinschi – Centru – Targu Cucu…

