Program play-off și play-out Liga a 2-a Luni a avut loc tragerea la sorți a programului meciurilor din cadrul play-off-ului și play-out-ului Ligii a 2-a. Atat in play-off, cat și in play-out, punctele nu se vor injumatați. Toate cele 20 de echipe iși vor pastra punctajul acumulat de-a lungul celor 19 meciuri disputate in sezonul regular. Partidele din play-off se vor juca tur-retur, iar la finalul play-off-ului, doua echipe vor promova direct in prima liga, in timp ce alte doua vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 si 7 din play-out-ul Superligii. Programul turului play-off-ului Ligii 2 Etapa 1 Oțelul Galați – Poli Iași CSA Steaua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

