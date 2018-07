Program Neversea, duminică, 8 iulie 2018 Program Neversea, duminica, 8 iulie 2018. A mai ramas o zi de festival pe Plaja Modern din Constanta. Ziua a 3-a l-a adus din nou in fata publicului roman pe DJ-ul olandez Armin van Burren. Programul Neversea, duminica, 8 iulie 2018 Programul Neversea, duminica, 8 iulie 2018- Oasis by Orange & Samsung Funk 15:00-17:00 Adrien b2b Bross 17:00-19:00 Toygun b2b Gully 19:00-21:00 MANO & Azteca 21:00-23:00 James Dexter btb Mihai Popoviciu 23:00-01:00 Ninetoes 01:00-03:30 OPTICK & Adrian Eftimie 03:30-06:00 Splash & Doppe 06:00 Program Neversea, duminica, 8 iulie 2018 – The Temple VINCENTIULIAN b2b… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

