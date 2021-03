Stiri pe aceeasi tema

- IKEA a inaugurat joi, 18 martie, noul Punct de ridicare comenzi online din Cluj, situat in centrul comercial Iulius Mall Cluj, de pe Strada Alexandru Vaida-Voevod, Nr. 53B. Noul Punct de ridicare comenzi online de ridicare va permite tuturor iubitorilor de produse IKEA sa isi ridice personal produsele…

- Unul din cinci consumatori la nivel mondial a facut zilnic cumparaturi online in timpul pandemiei, peste jumatate au cumparat de la mai multi comercianti pentru acoperirea nevoilor si un procent similar afirma ca ar plati mai mult pentru produse mai sanatoase si fabricate local,

- O tranzacție catalogata drept suspicioasa de Revolut mi-a respins o plata online și în final mi-a blocat temporar cardul. Platesc cu cardul Revolut în general în trei situații. 1. Micile cumparaturi cotidiene: cafeaua, tutunul, partea din nota de plata de pe la vreo…

- Cea de-a 71-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin se deschide luni intr-o versiune online din cauza pandemiei de COVID-19. Subiectele peliculelor aflate in competitie sunt diverse: ororile razboiului civil din Liban, experienta interactiunii cu un robot umanoid creat pentru a-l…

- Primul showroom din Romania pentru mașinile electrice Tesla va fi deschis in București, incepand din 22 februrie 2021, la inițiativa unui dealer auto independent. Teslounge Bucharest importa și comercializeaza modelele Tesla in Romania, fara a avea o legatura contractuala cu producatorul amercian. Showroom-ul,…

- Ministerul Sanatații atenționeaza ca maștile cu supapa nu sunt recomandate in pandemie. Avertismentul dar și alte recomamdari au fost postate pe pagina de facebook a Ministerului Sanatații. Maștile cu supapa care s-au regasit printre alegerile romanilor inca de la inceputul pandemiei, nu protejeaza…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a explicat ca o școala poate fi exceptata de la incadrarea automata in scenariul in care se regasește localitatea, atunci cand unitatea de invațamant respectiva are „probleme de infrastructura sau care au probleme de resursa umana, probleme care impiedica asigurarea…

- Ministrul Educației a anunțat intr-o conferința de presa noua structura a anului școar. Astfel, primul semestru va avea 14 saptamani in loc de 17, cum are in prezent, și se va incheia inainte de vacanța de iarna. Sorin Campeanu a recunoscut ca noua structura a primului semestru “va crea dificultati…