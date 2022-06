Program la Happy Cinema Bistrita 17 iunie - 23 iunie 2022.

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri,3 Iunie 12:00 Dreambuilders - Animatie, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic, Normal, AG 12:10 Fireheart - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG 12:30 Doctor Strange in Multiversul Nebuniei ...

- Vineri,27 Mai 12:00 Dreambuilders - Animatie, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic, Premiera, AG 12:20 Fireheart - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG 12:40 Baietii rai (dub) 3D - Actiune, Animatie, Comedie, Normal, AG 14:00 Dreambuilders - Animatie, Aventuri, Comedie, Drama, Familie,…

- Vineri,20 Mai 14:00 Fireheart - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG 14:20 Baietii rai (dub) 3D - Actiune, Animatie, Comedie, Normal, AG 15:00 Chickenhare and the Hamster of Darkness - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Romantic, Dragoste, Normal, AG 16:00 Fireheart - Animatie, Aventuri,…

- Vineri,13 Mai 14:00 Fireheart - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Premiera, AG 14:30 Chickenhare and the Hamster of Darkness - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Romantic, Dragoste, Normal, AG 15:00 Baietii ra ...

- Vineri,15 Aprilie 12:00 Baietii rai (dub) 3D - Actiune, Animatie, Comedie, Premiera, AG 12:30 Rosu aprins (dub) 3D - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG 13:30 Sonic the Hedgehog 2 (dub) - Acti ...

- Vineri,8 Aprilie 13:30 Rosu aprins (dub) 3D - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG 14:00 Copacul dorintelor: Amintiri din copilarie - Familie, Fantastic, Normal, AG 15:00 Sonic the Hedgehog 2 ( ...

- Vineri,1 Aprilie 14:30 Rosu aprins (dub) 3D - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG 15:00 Copacul dorintelor: Amintiri din copilarie - Familie, Fantastic, Normal, AG 15:30 Sonic the Hedgehog 2 ( ...

- Vineri, 25 Martie 13:20 Rosu aprins (dub) 2D - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG 14:00 Rosu aprins (dub) 3D - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG 15:00 Rosu aprins (d ...