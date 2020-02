Program flexibil pentru părinții care au copii cu vârsta pana in 8 ani Romania trebuie sa puna in practica o directiva europeana care acorda angajaților cu copii mici posibilitatea crearii unui program de lucru flexibil care sa corespunda cu nevoile acestora. Astfel, pana in august 2022, directiva europeana trebuie transpusa in legislația romaneasca, iar angajații sa le poata purta de grija celor mici printr-un program de lucru flexibil. Directiva europeana a fost aprobata in luna august a anului 2019, iar autoritațile legiuitoare din statele membre au termen pana la august 2022 sa transpuna actul european in legislațiile naționale, potrivit Digi24.ro. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

