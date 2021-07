Program final Cinema Borsa 16 - 22 iulie

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri 9.07.2021 Ora 19:00 – Vaduva Neagra , Ro sub, Acțiune, Aventuri, SF Sambata 10.07.2021 Ora 14:00 – Spirit Untamed, dublat Ro, animatie, aventuri, familie, western Ora 16:00 – Ora 19:00 – Vaduva Neagra , Ro sub, Acțiune, Aventuri, SF Ora 18:00 – Ghici cine mai vine la cina, Ro sub, Comedie,…

- „Vaduva Neagra/ Black Widow”, thriller de actiune Marvel din seria „Avengers”, cu Scarlet Johansson in rol principal, va rula in cinematografele romanesti incepand cu 9 iulie, potrivit news.ro. Filmul o are in prim plan pe Natasha Romanoff, care este nevoita sa isi confrunte trecutul dupa…

- Vineri 2.07.2021 Ora 19:00 – Spiral: Urmatorul capitol SAW , Ro sub, Crima, Horror, Mister, Thriller Sambata 3.07.2021 Ora 13:00 – Spirit Untamed, dublat Ro, animatie, aventuri, familie, western Ora 16:00 – Spiral: Urm[torul capitol SAW , Ro sub, Crima, Horror, Mister, Thriller Ora 18:00 – Jaful…

- Vineri, 02 iulie Ora 17.00 - Jaful Secolului, Ro sub, Actiune, Aventuri, Fantastic, Thriller Ora 19.45 - Spiral: Urmatorul capitol SAW , Ro sub, Crima, Horror, Thriller Sambata, 03 iulie Ora 12:00 – Spirit Untamed, dublat Ro, animatie, aventuri, familie Ora 14.00 - The Ice Road, Ro sub, aventura,…

- Vineri 25.06.2021 Ora 19:00 – Fast & Furious 9, Ro sub, Actiune, Aventuri, Crima, Thriller Sambata 26.06.2021 Ora 13:00 – Bigfoot Family, dublat Ro, animatie, familie Ora 16:00 – Fast & Furious 9, Ro sub, Actiune, Aventuri, Crima, Thriller Ora 18:00 – The Unholy : Altarul, Ro sub, drama, horror,…

- Vineri,11 Iunie 14:40 Soul - Animatie, Aventuri, Familie, SF, Muzica, Normal, AG 15:00 Tom and Jerry - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG 15:20 Peter Rabbit: The Runaway - Animatie, Aventuri, Comedie, F ...

- Lucrarile aferente investitiilor ce vizeaza rezervoarele de la Barati, se apropie de final, anunta CRAB, intr-un comunicat de presa. Marti, bacauanii vor avea apa cu program. „Pana la aceasta data, desi am functionat fara un rezervor de 5.000 mc si... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Vineri,4 Iunie 14:00 Soul - Animatie, Aventuri, Familie, SF, Muzica, Normal, AG 14:30 Tom and Jerry - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Premiera, AG 15:10 Peter Rabbit: The Runaway - Animatie, Aventuri, Comedie, ...