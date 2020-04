Program de sprijinire a firmelor locale din Covasna

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai important program de sustinere a IMM-urilor din Romania, din ultimii 30 de ani, IMM Invest, un program la care vor participa peste 40.000 de firme mici si mijlocii, va incepe vineri, a anuntat ministrul Finantelor, Florin Citu.

- In cadrul sedintei operative de luni dimineata, 16 martie 2020, de la Primaria municipiului – tinuta in format mai restrans, in consecinta epidemiei de coronavirus – s-au luat mai multe decizii privind masuri de lupta impotriva extinderii acestei maladii la nivel local. Reducerea de 10% la plata impozitelor…

- Chiar daca spitalele intra in carantina, in continuare exista bolnavi internați care au nevoie și așteapta sa primeasca sange in fiecare zi! Centrul de Transfuzie Sanguina Maramureș funcționeaza cu program normal și va așteapta la donare pentru a susține stocurile de sange și implicit sanatatea semenilor…

- Spitalul Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare nu va permite, pana la date de 31 martie 2020, vizitele aparținatorilor la bolnavii internați pe secțiile unitații medicale, respectand, astfel, deciziile anunțate de secretarul de stat Raed Arafat in cursul zilei de duminica, 8 martie 2020.…

- Biroul Permanent Judetean al PNL Maramures s-a intalnit vineri, 28 februarie, in cadrul unei sedinte in care a fost abordata, printre altele, tema alegerilor locale. Liderul organizatiei judetene, Ionel Bogdan, a spus ca PNL va avea cei mai buni candidati la alegerile locale si cel mai bun program pentru…

- PRO Romania Bistrița-Nasaud a anunțat, duminica seara, ca va merge pe liste separate de PSD și ALDE la alegerile locale. “Echipa de conducere a organizației județene a Pro Romania a decis sa anunțe in mod oficial ca, la nivelul județului Bistrița-Nasaud, nu a fost semnat, nu este semnat protocol de…

- Din cauza cresterii numarului cazurilor de afecțiuni respiratorii, conducerea Spitalului Județeand e Urgența „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare anunța necesitatea limitarii vizitelor efectuate la bolnavii internați. „Avand in vedere numarul mare de persoane care prezinta diverse probleme respiratorii…

- Andrei Kaiser, 39 de ani, originar din Baia Mare, intreprinzator și sportiv de performanța in Germania, va candida pentru un post de consilier la alegerile locale din 15 martie la Burglengenfeld, localitate in Bavaria situata in apropiere de Regensburg. Candideaza pe listele unui grup politic local,…