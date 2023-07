Program de master în Comerț Exterior la ASE București Programul de master in Comerț Exterior al Academia de Studii Economice București (ASE) se adreseaza cu precadere absolvenților de studii superioare din diverse domenii de specialitate. Acest program ofera oportunitatea de a dobandi și aprofunda cunoștințele in domeniul afacerilor internaționale, contribuind la dezvoltarea profesionala a studenților. Pe parcursul celor doi ani de studii, programul de master in Comerț Exterior pune accentul pe ințelegerea politicilor comerciale, diplomația comerciala, afacerile internaționale cu implicații aplicate, tehnici de negociere, comunicarea de afaceri in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

