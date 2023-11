Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 22 noiembrie, Ministerul Investitiilor si Fondurilor Europene MIPE lanseaza in dezbatere publica Ordonanta de Urgenta care reglementeaza Programul national de investitii in infrastructura unitatilor spitalicesti, un program cu o alocare de 10 miliarde de lei, pentru perioada 2024 2030. "Prezenta…

- Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Caciu, l-a dat afara pe Bogdan Dragoș Marinescu, consilier superior la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), dupa ce acesta a reușit performanța sa obțina intr-o singura zi contracte de consultanța pentru primarii in valoare de 2,4 milioane de…

- Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat care, la data de 31 octombrie 2023, inregistreaza in executia bugetara la unele titluri din clasificatia economica ale unui capitol bugetar plati sub 50% din valoarea creditelor bugetare aprobate ar putea fi obligati sa disponibilizeze la Fondul…

- Angajații din invațamant vor beneficia de prime anuale. Astfel, cadrele didactice vor primi 1.500 de lei, iar personalul administrativ 500 de lei. Executivul a adoptat, vineri, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2023 privind unele masuri…

- Executivul a adoptat, joi, hotararea privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). Actul normativ prevede suplimentarea bugetului…

- Cardurile pentru profesori, pe care va fi virata prima didactica de 1.500 de lei in aceasta luna, vor fi distribuite din 10 octombrie prin poșta, spune ministrul Adrian Caciu. Prima didactica 2023. Ministerul Educatiei a anuntat miercuri ca a realizat pasii legali necesari pentru acordarea primelor…

- O delegatie de la Ministerul Proiectelor Europene, de la Inspectoratul General de Aviatie si de la IGSU se afla in vizita de lucru in Polonia, la fabrica firmei care va furniza Romaniei 6 elicoptere medii-grele Black Hawk pentru interventii in situatii de urgenta, conform acordului cadru semnat in anul…

- Experți de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, alaturi de echipele din structurile Inspectoratului General de Aviație și Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, sunt intr-o vizita de lucru in Polonia, la fabrica firmei producatoare de elicoptere medii-grele Black Hawk pentru…