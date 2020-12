Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul alocat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) pentru sustinerea agriculturii ecologice se ridica la 550 de milioane de euro pana in 2027, an in care se estimeaza ca 20% din suprafata agricola a Romaniei va fi cultivata in sistem ecologic, potrivit Programului de guvernare…

- Incepand cu ora 12.00, toti cei interesati se pot inscrie in Programul Rabla pentru Electrocasnice, in aplicatia informatica disponibila pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) si la sectiunea programului. ”Am alocat, in acest an, un buget total de 40 de milioane de lei. Acest buget, dublu…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat, din 2 decembrie, autorizarea platilor finale, ca diferenta intre cuantumul calculat si cuantumul acordat in avans pentru anul de cerere 2020, a anuntat joi institutia. Potrivit sursei citate, pana in prezent s-au autorizat…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat, din 2 decembrie, autorizarea platilor finale, ca diferenta intre cuantumul calculat si cuantumul acordat in avans pentru anul de cerere 2020, a anuntat joi institutia. Potrivit sursei citate, pana in prezent s-au autorizat la plata…

- Ministerul Economiei lanseaza, in 3 decembrie, inscrierile pentru granturi de investitii, acordate firmelor afectate de pandemie. Cați bani sunt alocați Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri anunta lansarea etapei de inscriere in cadrul masurii 3 "Granturi pentru investitii".…

- In ultimii doi ani doar doua cooperative alcatuite din cateva zeci de fermieri au reușit sa invinga barierele legislative și funcționeaza in beneficiul romanilor. Una activeaza in zona Ardealului și alta in Muntenia. Romania are insa zeci de mii de fermieri care doresc sa se grupeze in cooperative menite…

- In perioada 16 octombrie -12 noiembrie , In Judetul Maramures au fost autorizati la plata un numar de 27 569 fermieri cu suma totala de 26. 378 261,48 euro din care; – 15.830.657,48 euro din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA); -10.543.604,00 euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in perioada 16 - 27 octombrie, au fost autorizati la plata in cadrul campaniei de plati in avans pentru anul 2020 un numar de 618.279 fermieri, reprezentand 74% din numarul total al fermierilor, potrivit unui comunicat al institutiei…