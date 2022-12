Stiri pe aceeasi tema

- Programul magazinelor Penny de Craciun și Revelion. Magazinele Penny din Romania vor funcționa și ele dupa un program special de Craciun, dar și de Revelion. Dupa cum ne-am obișnuit deja, in fiecare an, marile magazine sunt inchise in perioada sarbatorilor și nu numai. Programul magazinelor Penny de…

- PENNY a anunțat care va fi programul magazinelor in perioada Sarbatorilor de iarna 2022 – 2023. In perioada 19-23 decembrie 2022, magazinele Penny au programul de functionare prelungit cu o ora. Astfel, poti sa iti faci cumparaturile pana la ora 22.00, fata de ora 21.00 in mod normal. • Programul magazinelor…

- Programul magazinelor Auchan de Craciun și Relevion. Pentru ca se apropie sarbatorile de iarna, este bine sa ne informam din timp cu privire la programul de funcționare al marilor magazine din țara. Programul magazinelor Auchan de Craciun și Revelion Deși ar fi bine sa ne aprovizionam din timp, atat…

- Politicenii, dar și multe companii romanești au avut o reacție dura dupa refuzul cancelarului Austriei de a susține aderarea Romaniei la Schengen. Demers la care s-au alaturat -surprinzator-chiar și lautarii și muzicanții de petrecere ai neamului, care au inceput propria lor campanie, pe ritm autentic…

- PROGRAMUL MAGAZINELOR de Ziua Naționala a Romaniei, 1 Decembrie 2022, in județul Alba: Ce supermarketuri vor fi INCHISE PROGRAMUL MAGAZINELOR de Ziua Naționala a Romaniei, 1 Decembrie 2022, in județul Alba: Ce supermarketuri vor fi INCHISE Majoritatea supermaket-urilor vor avea același program ca in…

- ”Romania ramane o destinatie atractiva pentru investitorii din afara granitelor, iar economia noastra ofera noi oportunitati pentru antreprenori. Cresterea cu aproape o treime a numarului firmelor cu capital strain nou deschise in tara noastra in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi…

- Elevii vor avea prima vacanța din 22 octombrie pana pe 30 octombrie, prima din acest an școlar, anunța Agenția de presa Rador. Spre deosebire de ceilalți ani, in aceasta perioada, toți elevii intra in vacanța. Noul an școlar a inceput dupa o noua structura, cu 5 module și 5 vacanțe. Structura anului…

- Unul dintre cel mai mare lanț de hipermarketuri din Romania, LIDL, prezent in județul Suceava cu 10 magazine, din care trei in municipiul reședința de județ (patru cu cel de la intrarea in Obcini, care e pe Șcheia), este primul care ia decizia de a reduce programul de funcționare, reducand astfel ...