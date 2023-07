Program complet Neversea 2023. Ce artiști intră pe scenă Program NEVERSEA 2023. Ce artiști intra pe scena. Incepe festivalul Neversea 2023. Iata programul complet pe zile, dar și numele artiștilor care urca pe scena. Program Neversea 2023 ziua 1. Iata lista artiștilor care vor incinge atmosfera in prima zi a festivalului Neversea 2023: Program Neversea 2023. Ce artiști intra pe scena Main Stage: Alok, Grasul XXL Live, Lil Uzi Vert, Partydul Kiss FM, Rareș X Adi Istrate X Erika Isac, Regard, Timmy Trumpet The Ark Stage: Amuly, Azteca, FC DNB, IDK, Nane, Rava, Șatra B.E.N.Z Daydreaming Stage: Alex Twin, Maya Mar, Paax, Pablo Fierro, Vizan Balkanic Stage:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- LIL UZI VERT urca pe scena principala NEVERSEA vineri, iar J BALVIN va face un super show pe mainstage, duminica! Printre artiștii care vor urca in fiecare zi pe scena principala a festivalului se numara: JOI, 6 IULIE: Lil Uzi Vert, Alok, Timmy Trumpet VINERI, 7 IULIE: Steve Aoki, Lil Pump, Claptone,…

- J Balvin va urca pentru prima data pe scena principala a festivalului NEVERSEA 2023 pe 9 iulie, in ultima zi a festivalului de muzica din Constanța. Biletele au fost puse in vanzare.Organizatorii festivalului NEVERSEA 2023 au dat startul anunțurilor programului pe zile. Fanii pot afla in ce zile vor…

- INTALNEȘTE-I PE J BALVIN, LIL UZI VERT, DON DIABLO, LOST FREQUENCIES, ALOK SAU STEVE AOKI LA NEVERSEA 2023 INSCRIE-TE IN ECHIPA DE VOLUNTARI A FESTIVALULUI NEVERSEA ȘI TRANSFORMA-ȚI VARA IN EXPERIENȚA VIEȚII TALE Organizatorii NEVERSEA au anunțat, oficial, deschise inscrierile pentru echipa de voluntari…

- Line-up-ul festivalului de la Ramnicu Valcea este unul de zile mari! Organizatorii anunța artiști noi aproape in fiecare zi! Thomas Anders takes the stage We Love Music Festival! Cele mai ascultate melodii Modern Talking se vor auzi pe Platoul Feteni de la Ramnicu Valcea. Artiștii care vor urca pe scena…

- Lil Pump, celebrul rapper și compozitor american, vine la Neversea 2023, festivalul de muzica din Constanța. Ce alți artiști sunt așteptați sa urce pe scena in aceasta vara.Rapper-ul și compozitorul american Lil Pump urca anul acesta, in premiera la NEVERSEA, pe scena principala a festivalului. Cel…

- Statiunea Costinesti este neincapatoare, duminica 30 aprilie. Pe plaja, cu mic cu mare, lumea se bucura de soare si relaxare la malul marii. Beach, Please, unul dintre evenimentele de malul marii gazduit de statiunea Costinesti, a ajuns la ultima zi. Pe scena vor urca astazi nume sonore: Mainstage15:00…

- Dupa 40 de cariera, Maria Ciobanu, supranumita și „ciocarlia muzicii romanești” are parte de o pensie infima din partea statului, noteaza click.ro. Un roman nu s-ar putea descurca nici macar o saptamana cu acești bani! In primavara anului trecut, artista a ieșit la pensie, iar dupa 40 de ani de cariera…

- Ce artiști urca pe scena Neversea 2023 Neversea 2023, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului in Romania, va avea loc intre 6 și 9 iulie. Ca in fiecare an, evenimentul se va desfașura la Constanța, pe plaja Neversea. Organizatorii lucreaza intens pentru ca ediția cu numarul cinci…