- Kaufland a anunțat care este programul hipermarketurilor pentru perioada de Paște.Luni, 20.04, magazinele Kaufland vor avea program scurt, cuprins in intervalul orar 9.00-15.00, cu excepția magazinelor din Gheorghieni, Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc, Sfantu Gheorghe, Targu Secuiescși a celui situat…

- Programul Mega Image de Paște 2020 Mega Image a anunțat programul magazinelor pentru perioada de Paște.Astfel, luni a doua zi de Paște, magazinele vor fi deschise intre 11.00 și 18.00. Acest program este valabil și pentru magazinele Shop&Go.De marți, programul magazinelor Mega Image revine la normal.Citește…

- In perioada Paștilor, supermarketurilor și hypermarketurilor vor funcționa dupa un program special. Iata cand vor fi deschise Auchan, Carrefour, Lidl, Dedeman, Kaufland, Mega Image, Penny. Program Paști 2020. AUCHAN Potrivit datelor puse la dispoziție de site-ul oficial al lanțului de magazine, programul…

- La fel ca in fiecare an, toate magazinele vor fi inchise duminica, in prima zi de Paște. In zilele urmatoare, acestea vor funcționa dupa un program special. Trebuie spus ca programul poate suferi modificari in anumite zile, in funcție de specificul fiecarui market sau de orașul in care funcționeaza.…

- In perioada Sarbatorilor de Paste, pietele agroalimentare din municipiul Constanta administrate de Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta isi vor modifica programul de functionare.Astfel, intre 16 si 18 aprilie 2020, programul pietelor va fi de vara program 10:00 19:00 ,…

- Program Carrefour 19 aprilie 2020. Carrefour a anunțat ca in perioada sarbatorilor de Paște, magazinele vor funcționa dupa un program special, in timp ce duminica, in prima zi de Paște, toate magazinele vor fi inchise.

- In contextul pandemiei de COVID-19, toate supermarketurile si hipermarketurile din Romania isi inchid portile, duminica, in prima zi de Paste. Unele le-au dat liber angajatilor si luni, iar de marti programul revine la normal. In plus, pana vineri, 17 aprilie, programul magazinelor este prelungit.…

- Lidl iși va inchide magazinele din Romania in prima și a doua zi de Paște și le ofera, astfel, tuturor angajaților din cele 265 de magazine doua zile libere, in prima și a doua zi de Paște, pe 19 și 20 aprilie 2020, anunța compania intr-un comunicat de presa. Lidl iși va inchide magazinele…