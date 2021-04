Program Carrefour de Paște și 1 Mai. Orele de funcționare pentru 1, 2 și 3 mai Romanii care vor sa iși faca cumparaturile de la Carrefour pentru sarbatorile pascale, trebuie sa se grabeasca. Mai sunt doar cateva zile. Iata ce program are Carrefour de Paște și 1 Mai. Potrivit datelor publicate de Carrefour, orarul de funcționare al hipermarketului va suferi modificari doar de 1 mai și in prima zi de Paști. Mai exact, magazinele Carrefour din toata țara vor lucra in ziua de 30 cu program de la 7 la 21 in orașele cu rata incidenței sub 4/1.000 locuitori, și pana la ora 18 in orașele in care rata de incidența este mai mare de 4/1.000 de locuitori. In ceea ce privește ziua de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

