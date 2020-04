Program Auchan 1 mai 2020. Programul magazinelor

Stiri pe aceeasi tema

- Program Kaufland 1 mai 2020. Spre deosebire de alți ani, anul acesta, Ziua Muncii nu va putea fi sarbatorita prin ieșiri la padure sau in aer libere, gratare și voie buna, din cauza pandemiei de coronavirus.

- Program Dedeman 19 aprilie 2020. Dedeman a anunțat ca in perioada sarbatorilor de Paște, magazinele vor funcționa dupa un program special, in timp ce duminica, in prima zi de Paște, toate magazinele vor fi inchise.

- Programul magazinelor inaintea Sarbatorilor Pascale poate fi prelungit. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat, joi seara, ca programul magazinelor poate fi prelungit, inaintea Sarbatorilor Pascale. Ordonanta militara 8 prevede ca in zilele de joi, vineri si sambata dinainte sarbatorilor…

- Lidl a decis ca, incepand de luni, 30 martie, sa modifice programul magazinleor, pentru sanatatea angajaților, clienților și partenerilor. Programul magazinelor o sa fie urmatorul: Luni – Sambata: 7.30 – 21.00,Duminica: 9.00 – 18.00. Excepție de la acest program fac magazinele din orașele in care autoritațile…

- Magazinele Penny și-au schimbat programul, incepand de ieri, 26 martie 2020. Totodata, retailerul german a introdus și masuri speciale pentru persoanele varstnice. Astfel, programul magazinelor Penny din Brașov, va fi de luni pana sambata, in intervalul 7.30-21.00, anunța compania. Exceptii fac magazinele…

- Reteaua de supermarketuri si magazine de proximitate Mega Image a redus programul magazinelor, pentru ca salariatii sa poata ajunge acasa inainte de ora 22.00, in contextul Ordonantei Militare nr. 2.

- cora Romania a luat decizia de a modifica programul hypermarketurilor sale, in concordanța cu noile masuri anunțate de catre autoritați și intrate in vigoare de marți, care limiteaza circulația persoanelor pe timp de noapte, anunța compania intr-un...

- Inca doua malluri au anuntat ca isi inceteaza temporar activitatea, dupa ce s-a inchis si mallul din Baneasa, Mall-Vitan si Plaza Romania prezentand programul farmaciilor si al magazinelor alimentare care raman deschise.