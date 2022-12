Program Antena 1 de Crăciun. Ce filme poți vedea pe 25 decembrie Program Antena 1 de Craciun. Ce filme poți vedea pe 25 decembrie. Antena 1 aduce emisiuni, dar și filme interesante in prima zi de Craciun. Program Antena 1 de Craciun. Ce filme poți vedea pe 25 decembrie Ziua de 25 decembrie incepe cu un film grozav, „Oglinda, Oglinjoara”, cu Julia Roberts, Lily Collins, Genny Sermonia in distribuție, de la ora 13.00, apoi seara, de la ora 20.00 bucura-te din nou de „Singur acasa 3”, de la ora 20.00 și incheie in forța seara cu o ediție speciala „Gala de Craciun iUmor – Premiera”, pentru o porție sanatoasa de ras, care iți va face sarbatorile cu mult mai frumoase.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

