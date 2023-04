Vremea va fi calda in majoritatea regiunilor in mini-vacanta de 1 Mai, si doar cateva reprize de ploaie sunt prognozate atat in zona Litoralului, cat si in nordul Olteniei si la munte, a declarat, sambata, pentru Agerpres, Mihai Hustiu, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

