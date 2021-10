Prognoză specială ANM: Când se opresc ploile în București Administrația Naționala de Meterologie a emis, sambata, o prognoza speciala pentru București, valabila pana duminica, 17 octombrie. Astfel, conform sursei citate, pana duminica, 17 octombrie, vremea in București va fi inchisa și deosebit de rece pentru mijlocul lunii octombrie. Temporar va ploua și se vor acumula cantitați de apa in general de 10…15 l/mp. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari indeosebi pe parcursul zilei, cand se vor atinge viteze de 40…45 km/h. Temperatura maxima va fi de 12…13, iar cea minima de 8…9 grade. The post Prognoza speciala ANM: Cand se opresc ploile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea in București va fi inchisa și deosebit de rece pentru mijlocul lunii octombrie. Meteorologii anunța ploi și vant pana duminica dimineața. Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, o prognoza speciala pentru București, pentru intervalul sambata ora 10.00 duminica ora 8.00.…

- Meteorologii au transmis prima informare de ninsori și lapovița din acest sezon. Vremea va fi deosebit de rece in toata țara, iar in unele zone temperaturile vor cobori spre o grade Celsius. Informarea meteo a intrat in vigoare miercuri, la ora 10.00 și va fi valabila 24 de ore. In acest interval, vremea…

- Temperatura maxima in București va ajunge marți la 30 de grade, iar spre seara sunt posibile ploi de scurta durata, se arata in prognoza speciala pentru Capitala, emisa de ANM. Astfel, marți, vremea va fi calda si in general frumoasa in București, informeaza Mediafax Cerul va fi variabil,…

- Se anunța vreme instabila in București, cu ploi de vara, fulgere și vant, potrivit prognozei meteo emisa marți de Administrația Naționala de Meteorologie. De marți ora 12.00 pana miercuri la ora 10.00, vremea se va menține in general frumoasa și va fi calduroasa dupa-amiaza. Cerul va…

- Pana miercuri dimineața, temperaturile vor continua sa fie ridicate in Capitala și vor ajunge pana la 33 de grade, anunța Administrația Naționala de Meteorologie in prognoza speciala pentru București, informeaza Mediafax. In intervalul marți ora 3.00 - miercuri ora 10.00, vremea se va menține…

- In Capitala, temperaturile vor urca joi pana la 36-37 de grade, dar seara vor putea aparea furtuni cu vant puternic, ploi torențiale și chiar grindina, instabilitatea atmosferica urmand sa fie prezenta și vineri, potrivit prognozei speciale pentru București. Vremea joi Vremea va fi caniculara, cu disconfort…

- De joi pana vineri dimineața, vremea va fi caniculara, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala va depași pragul critic de 80 de unitați.Cerul va fi variabil, cu dezvoltari noroase convective mai ales in orele serii, cand vor fi posibile vijelii puternice, cu rafale de peste 70...80…

- Pe masura ce a fost actualizata prognoza meteo, iar specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au transmis, marți, 20 iulie, atenționari COD PORTOCALIU și GALBEN, valabile pentru mai multe zone din țara, nu și pentru București (VEZI AICI), s-a aflat și cum va fi vremea in Capitala,…