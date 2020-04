Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 16 apr - Sputnik. Potrivit unui comunicat de presa al Poliției de Frontiera, in timp de 24 de ore au intrat in țara 1418 persoane - 749 au revenit prin punctele de trecere de la hotarul cu Romania, 436 au traversat frontiera moldo-ucraineana, iar 233 de cetațeni au revenit in țara cu o…

- CHIȘINAU, 16 apr – Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța pe site-ul sau timp frumos pentru maine, cu valori termice generoase, de pana la +22 de grade, fara precipitații și cu cer preponderent senin. Vineri va fi și mai cald decat astazi, maximele vor atinge gradația de +25 de…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. La cursul valutar al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) pentru miercuri, 15 aprilie, un dolar american echivaleaza cu 17,85 lei, un euro – cu 19,54 lei, o hrivna ucraineana – cu 66 de bani, un leu romanesc – cu 4,04 lei moldovenești, o rubla ruseasca – cu 24 de bani.…

- METEO 15 Aprilie. Vremea da semne caincepe sa se incalzeasca din nou, dupa un val de frig care areadus iarna in unele zone ale țarii. Ploile se raresc iartemperatura incepe sa urce, apropiindu-se de o zi tipica deprimavara.Dupa o noapte cu ploi in mai toata partea de sud a Romaniei și ninsori la munte,…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi vom avea in toata țara vreme racoroasa: +10..+15 grade Celsius in nordul Republicii Moldova, +11..+14 – in centrul și +12..+15 grade Celsius in sud. Chiar daca in raionale de sud va fi mai cald decat in alte regiuni,…

- CHIȘINAU, 14 apr. – Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit Codul Galben de vant puternic. Astfel, in aceasta dupa-amiaza, vantul va sufla din nord-vest cu pana la 70 km/h. © Photo : Premiere EnergyPericol de electrocutare: Un șofer a deteriorat o linie de inalta tensiune…

- Astazi, va fi mai cald decat ieri - o zi frumoasa, cu cer variabil, cu innorari temporare in regiunile nordice, nord-estice și la munte, insa doar cu totul izolat și trecator vor fi posibile ploi slabe. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari in zonele inalte a Carpaților Meridionali, anunța…

- Meteorologii anunța ca in week-end vom avea parte de o incalzire ușoara a vremii, cu vant slab pana la moderat. In București, cerul va fi insorit, insa nu vor fi mai mult de 1 grad Celsius in termometre.Sambata, 8 februarie și duminica, 9 februarie, cerul se insenineaza treptat in toata țara, insa in…