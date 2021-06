Prognoza meteo. Vreme cu temperaturi ridicate și ploi torențiale Astfel, potrivit prognozei ANM, vremea va fi ușor mai calda decat in mod normal pentru aceasta data in regiunile vestice și nord-vestice și apropiata de normal in rest, dar va fi și in general instabila. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate dupa-amiaza și seara, cand vor fi perioade cu averse ce vor avea […] Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

