Stiri pe aceeasi tema

- Valorile termice se vor situa usor peste cele specifice pe parcursul saptamanii viitoare in extremitatea de vest a tarii, iar in rest vor fi apropiate de cele normale, potrivit estimarilor realizate de ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie pentru urmatoarele patru saptamani, publicate de…

- Ultimele doua saptamani de vara vor avea temperaturi ridicate, la fel ca și prima saptamana de toamna, iar apoi vremea incepe sa se mai raceasca și sa devina normala pentru luna septembrie, potrivit prognozei pentru urmatoarele patru saptamani, transmisa vineri, de meteorologii ANM. In vestul tarii…

- Luna august, ultima de vara, va avea temperaturi ridicate, uneori peste limitele normale ale perioadei, potrivit prognozei pentru patru saptamani realizate de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Ploile vor fi deficitare și luna aceasta. Saptamana 1 – 8 august Valorile termice vor fi apropiate…

- Meteorologii estimeaza ca vremea se va incalzi in urmatoarele zile si iva fi caniculara in majoritatea regiunilor, incepand cu 14 iulie, cu temperaturi cuprinse intre 30 și 34 de grade Celsius. Din 18 iulie, valul de caldura și senzația de disconfort termic se intensifica, informeaza Administratia Nationala…

- Meteorologii estimeaza ca vremea se va incalzi in urmatoarele zile si iva fi caniculara in majoritatea regiunilor, incepand cu 14 iulie, cu temperaturi cuprinse intre 30 și 34 de grade Celsius. Din 18 iulie, valul de caldura și senzația de disconfort termic se intensifica, informeaza Administratia Nationala…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 4 iulie – 1 august. In ultimele doua saptamani, specialiștii anunța vreme caniculara cu ploi puține. Valorile termice se vor situa in general in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 4 iulie - 1 august. In ultimele doua saptamani, specialiștii anunța vreme caniculara cu ploi puține.

- Urmatoarele patru saptamani se anunța a fi extrem de calduroase, potrivit unei prognoze meteo facuta publica de catre Administrația Naționala de Meteorologie. Aceste calduri de regula inseamna insa și perioade cu furtuni violente, așa ca ar trebui sa fim tot timpul in garda. Saptamana 20.06.2022 – 27.06.2022…