Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni. Val de căldură, cu maxime de până la 31 de grade Celsius Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile, in Romania, vremea se va incalzi semnificativ, cu maxime ce vor ajunge in Moldova pana la 31 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), spre finalul lunii mai se va raci, iar la munte temperaturile vor cobori noaptea sub pragul de inghet. Cum va […] The post Prognoza meteo pentru urmatoarele 2 saptamani. Val de caldura, cu maxime de pana la 31 de grade Celsius appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

