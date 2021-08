Stiri pe aceeasi tema

- Valorile termice vor fi, in general, apropiate de normalul perioadei, in urmatoarele patru saptamani (2 – 30 august), potrivit meteorologilor. In jumatatea nord-estica a țarii vremea va fi mai racoroasa, aici fiind estimate și precipitații. Saptamana 2 – 9 august Valorile termice vor fi mai ridicate…

- Cum va fi VREMEA in urmatoarele patru saptamani: Valori termice mai mari decat cele specifice perioadei Cum va fi VREMEA in urmatoarele patru saptamani: Valori termice mai mari decat cele specifice perioadei Prognoza meteo pentru luna august a fost facuta publica de catre Administrația Naționala de…

- In urmatoarele patru saptamani vom avea parte de caldura, cu temperaturi peste normalul perioadei, mai ales in vestul țarii, conform prognozei meteorologilor pentru perioada 5 iulie – 2 august. Saptamana 5 – 12 iulie Cu excepția regiunilor sud-estice, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele…

- Temperaturile medii vor urca peste cele normale pentru aceasta perioada in ultima decada a lunii iunie și la inceputul lunii iulie, potrivit prognozei pe patru saptamani, publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 14.06.2021 – 21.06.2021: Cu excepția regiunilor…

- Prognoza meteo. Dupa un Iunie mai rece, Iulie vine cu temperaturi normale. Meteorologii au emis prognoza pentru urmatoarele patru saptamani și arata ca in Romania, in luna iunie, temperaturile se apropie greu de cele normale pentru aceasta perioada. In prima saptamana din iulie vor fi temperaturi specifice…

- Vremea va fi oscilanta in urmatoarele patru saptamani, anunța meteorologi. Mediile valorilor termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta perioada, in toate regiunile, in perioada 14-21 iunie, potrivit estimarilor meteorologice pentru urmatoarele 4 saptamani, publicate vineri, 21 mai,…

- Saptamana aceasta, valorile termice vor fi ușor mai mici decat cele normale pentru aceasta perioada, pentru ca apoi sa creasca spre sfarșitul intervalului, potrivit prognozei meteorologice emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) pentru perioada 3 - 31 mai. 3 - 10 mai Valorile…