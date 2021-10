Prognoza meteo pentru luna octombrie: Zile foarte reci și ploioase Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Conform specialiștilor, in urmatoarele zile vremea va fi foarte rece și va ploua in majoritatea regiunilor. Luni, vremea va ramane deosebit de rece. Cerul va fi noros ziua si va avea innorari temporare noaptea. Temporar va ploua in toate regiunile, pe arii mai extinse in cele sudice, estice si centrale, unde pe alocuri cantitatile de apa vor fi mai insemnate. La munte, la altitudini de peste 1600 m vor predomina ninsorile, iar mai jos precipitatiile vor fi mixte. Vantul va sufla slab si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

