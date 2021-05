Prognoza meteo pentru luna mai: Se anunță temperaturi ridicate Prognoza meteo pe luna mai arata ca in urmatoarele patru saptamani vremea va fi calda. Pe 10 mai, temperaturile vor fi ușor mai ridicate. Prognoza mai arata ca va ploua mai puțin decat media ultimilor ani. In saptamana 3-10 mai, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul intregii țari. Va ploua mai puțin decat in modo bișnuit in toate regiunile, dar mai ales in cele montane. Pentru saptamana 10-17 mai, meteorologii estimeaza temperaturi medii ușor mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, in cea mai mare parte a țarii. Cantitațile de precipitații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urmatoarele patru saptamani, temperaturile vor avea valori apropiate de normalul perioadei, ușor mai ridicate dupa data de 10 mai. Totodata, va ploua mai puțin decat media ultimilor ani, conform estimarilor meteorologilor. In saptamana 3-10 mai, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru…

- Temperaturile vor avea, in umatoarele 4 saptamani valori apropiate de normalul perioadei, ușor mai ridicate dupa 10 mai. De asemenea, va ploua mai puțin decat media ultimilor ani, potrivit estimarilor publicate de meteorologi. In saptamana 3-10 mai, valorile termice vor fi apropiate de cele normale…

- Saptamana 19.04.2021 – 26.04.2021Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta perioada, in cea mai mare parte a țarii, dar cu o abatere termica negativa ușor mai accentuata in regiunile nord-vestice.Regimul pluviometric va fi local excedentar in regiunile nord-vestice și…

- Saptamana 19.04.2021 – 26.04.2021Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta perioada, in cea mai mare parte a țarii, dar cu o abatere termica negativa ușor mai accentuata in regiunile nord-vestice.Regimul pluviometric va fi local excedentar in regiunile nord-vestice și…

- Saptamana 19.04.2021 – 26.04.2021Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta perioada, la nivelul intregii țari, dar cu o abatere termica negativa ușor mai accentuata in regiunile intracarpatice. Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile extracarpatice și la munte,…

- Saptamana 29.03.2021 – 05.04.2021Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice acestei perioade, in cea mai mare parte a țarii.Regimul pluviometric va fi deficitar in regiunile sudice și vestice, iar in rest va fi in general apropiat de cel normal pentru acest interval.Saptamana 05.04.2021…

- Din aprilie, temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod obișnuit, iar precipitațiile vor fi excedentare. In a doua jumatate a lunii aprilie, valorile termice devin normale, transmite Mediafax. Iata prognoza meteo pentru toata luna aprilie: 29 aprilie – 5 aprilie Valorile termice vor fi ușor mai…

- Saptamana 15.03.2021 – 22.03.2021Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru acest interval, la nivelul intregii țari, dar cu o abatere termica negativa mai accentuata in regiunile vestice și in zona montana aferenta.Regimul pluviometric va fi excedentar in cea mai mare parte a…