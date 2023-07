Prognoza meteo pentru 23 iulie - Canicula puternică se menține. Disconfortul termic se accentuează Prognoza meteo pentru 23 iulie - Canicula puternica se menține. Disconfortul termic se accentueaza Duminica, 23 iulie 2023, vremea se menține calda și disconfortul termic este ridicat. Pe alocuri, se vor semnala averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului. CITESTE SI Un luptator Wagner povestește cum a inceput revolta lui Politia rutiera ne-a salutat pe drum' 09:01 720 Științific - Care este varsta ideala pentru casatorie, potrivit experților 08:48 1166 BREAKING NEWS VIDEO - Ciolacu șterge pe jos cu oficialii CSA Steaua dupa meciul FCSB… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Duminica, 23 iulie 2023, vremea se menține calda și disconfortul termic este ridicat. Pe alocuri, se vor semnala averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului.

- Canicula și disconfortul termic accentuat se mențin in Capitala, cu temperaturi de 35 de grade. Pentru dupa-amiaza zilei de joi se anunța insa innorari accentuate și intensificari de scurta durata ale vantului.

- COD GALBEN Intervalul : 17 iulie, ora 15:00 – 18 iulie, ora 06:00 Zonele afectate : local in vestul, nord – vestul, centrul țarii și in zonele montane Fenomene : instabilitate atmosferica temporar accentuata In intervalul menționat, local in vestul, nord-vestul și centrul țarii, precum și la munte…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat, valabila duminica, in aproape toata tara.Conform prognozei de specialitate, in 16 iulie, valul de caldura se va intensifica si va fi canicula in vest, sud, sud-est si local in centru.…

- Disconfortul termic este accentuat in cea mai mare parte a țarii. In foarte multe județe, temperaturile au depașit deja 30 de grade Celsius. Atenționarea de Cod galben ramane valabila și sambata, ce vizeaza canicula și disconfortul termic din partea de sud a Olteniei, sudul și estul Munteniei, precum…

- Prognoza meteo facuta publica de specialiști anunța un nou val de canicula pentru țara noastra. Potrivit meteorologilor, la sfarșitul saptamanii revine caldura sufocanta. ”Valorile de temperaturi vor scadea semnificativ, cel mult 19-28 grade Celsius, pentru ca in intervalele cu precipitații, cu siguranța,…

