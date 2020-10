Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Vremea va fi racoroasa, cu temperaturi minime ce vor fi cuprinse intre 0...1 grad in dealurile și zonele depresionare din sud-vest (unde vor fi condiții de bruma) și 9...11 grade pe litoral. Cerul va fi variabil spre mai mult senin, dar cu innorari in nordul, centrul și…

- Toamna și-a intrat in drepturi, iar saptamana care vine va aduce vreme capricioasa. Temperaturile continua sa scada treptat, așa incat pana la finele saptamanii maximele nu vor mai depași 20 de grade Celsius. Mai mult, la munte minimele vor cobori sub limita inghețului. Totuși, soarele iși mai face…

- Prognoza meteo din batrani. "Din 1 pana in 10 octombrie va fi perioada mai innorata. Nori și vant. In 10-14 octombrie, se intensifica vantul. Pe 15-16 se potolește vantul, iese soarele, liniște, placut, frumos. Pana-n 22 mai bate și vantul. In 23-24 vine ploaia. In zilele de 25-26 octombrie va fi…

- Meterologii anunta ca in urmatoarele saptamani, vremea se racește, iar ploile vor fi pe arii mai extinse și posibil insemnate cantitativ. Meteo BANAT Vremea va fi calda pana in data de 25 septembrie, ...

- Vineri dimineata, cerul este mai mult senin, exceptand in Moldova si Transilvania unde este mai mult noros. Vantul sufla slab si moderat cu intensificari temporare in jumatatea de est a tarii cu viteze la rafala cuprinse intre 45...65 km/h si izolate in Banat. La ora 09 valorile de temperatura se incadrau…

- PROGNOZA METEO BANAT Vremea va fi calduroasa și in general frumoasa pana in data de 17 septembrie, cu temperaturi maxime ce se vor situa, in medie, in jurul a 30 de grade. In zilele de 18, 19 și 20septembrie va urma o racire semnificativa și o schimbare in aspectul vremii, astfel ca maximele…

- Toamna se instaleaza usor in majoritatea regiunilor aana pe 13 septembrie, valori de temperatura mai ridicate fiind in sud-estul tarii. Ploile isi vor face aparitia in special sub forma de aversa, pe fondul unui grad de instabilitate atmosferica.

- Vara se termina cu temperaturi mai scazute decat cele obițnuite și cu ploi puține in Nordul țarii. Toamna vine cu temperaturi obișnuite pentru luna septembrie. In ultima saptamana din luna august, 24 – 31 august, valorile termice vor fi ușor mai coborate decat cele specifice acestei perioade in regiunile…