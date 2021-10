Prognoza meteo până în 15 noiembrie. Vreme neașteptat de caldă pentru această perioadă Meteorologii au anunțat ca in urmatoarele patru saptamani vor fi perioade cu temperaturi scazute, in special in prima parte a intervalului. Apoi, pana la jumatatea lunii noiembrie, temperaturile vor fi mai mari decat cele normale la mijlocul toamnei și va ploua destul de puțin. The post Prognoza meteo pana in 15 noiembrie. Vreme neașteptat de calda pentru aceasta perioada appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol: renasterea.ro

